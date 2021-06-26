Источник материала: БT

Демократия по-американски. Офицер полиции Дерек Шовин получил 22 с половиной года тюрьмы за непредумышленное убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Приговор некоторые эксперты считают спорным. Задержание Флойда было произведено в соответствии с официально утвержденными полицейскими протоколами, а задержанный находился под действием наркотиков - у него диагностировали позднее фактическую передозировку.

Приговор, впрочем, был вполне ожидаем: с комментариями по поводу процесса над Шовином выступал Белый дом, и заявления эти никак нельзя назвать взвешенными. Дело Флойда крайне накалило обстановку в стране. Так, в Портленде активисты BLM и антифа вновь устроили беспорядки. Полиция применила спецсредства.

Задержано несколько десятков человек. Есть пострадавшие.







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