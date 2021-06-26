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В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор

26.06.2021 23:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое жителей Эстонии выстрелили себе в руки из пневматического ружья, чтобы не платить деньги за проигранный спор, сообщает РИА Новости.

В полицию поступило сообщение о трех мужчинах, у которых была одинаковая травма руки. Выяснилось, что мужчины, употребляя алкоголь, поспорили на 2 тысячи евро, кто осмелится выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Оказалось, что никто не хотел раскошеливаться на крупную сумму, и каждый нашел в себе "смелость" взять пневматическое ружье и выстрелить себе в руку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В полицию поступило сообщение о трех мужчинах, у которых была одинаковая травма руки. Выяснилось, что мужчины, употребляя алкоголь, поспорили на 2 тысячи евро, кто...
 
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