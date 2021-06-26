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В Лос-Анджелесе пассажир выпрыгнул из самолета при взлете
27.06.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Один из пассажиров рейса Лос-Анджелес – Солт-Лейк-Сити попытался проникнуть в кабину пилотов, а когда не смог этого сделать, открыл двери аварийного выхода и выпрыгнул на рулежную дорожку.
По имеющейся информации, мужчина получил травмы, не угрожающие жизни, и был доставлен в одну из больниц города.
Обстоятельства инцидента расследуются.
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Один из пассажиров рейса Лос-Анджелес – Солт-Лейк-Сити попытался проникнуть в кабину пилотов, а когда не смог этого сделать, открыл двери аварийного выхода и...
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