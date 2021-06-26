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В США упал воздушный шар: 5 человек погибли
27.06.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
При полете воздушный шар задел линии высокого напряжения в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).
В результате происшествия более 13 тыс. потребителей остались без электричества. Подробности инцидента устанавливаются.
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При полете воздушный шар задел линии высокого напряжения в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). В результате происшествия более 13 тыс....
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