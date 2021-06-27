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В Татарстане вертолет приземлился на оживленный пляж

27.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Необычное место для посадки  выбрал пилот вертолета  в городе Лаишево в Татарстане. Он приземлился  на оживленный пляж. На видео, которое активно распространяется в Сети, видно,  как вертолет садится  прямо среди отдыхающих. После пилот выходит, жмет руку одному из людей и улетает. Объясняться с людьми на пляже  он не посчитал нужным. Видимо, просто захотел поздороваться с приятелем, поэтому пренебрег правилами безопасности полетов. Сейчас делом о незапланированной посадке  занимается транспортная прокуратура.

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Необычное место для посадки  выбрал пилот вертолета  в городе Лаишево в Татарстане. Он приземлился  на оживленный пляж. На видео, которое активно распространяется...
 
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