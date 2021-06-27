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В Татарстане вертолет приземлился на оживленный пляж
27.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Необычное место для посадки выбрал пилот вертолета в городе Лаишево в Татарстане. Он приземлился на оживленный пляж. На видео, которое активно распространяется в Сети, видно, как вертолет садится прямо среди отдыхающих. После пилот выходит, жмет руку одному из людей и улетает. Объясняться с людьми на пляже он не посчитал нужным. Видимо, просто захотел поздороваться с приятелем, поэтому пренебрег правилами безопасности полетов. Сейчас делом о незапланированной посадке занимается транспортная прокуратура.
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Необычное место для посадки выбрал пилот вертолета в городе Лаишево в Татарстане. Он приземлился на оживленный пляж. На видео, которое активно распространяется...
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