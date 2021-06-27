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В Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса"
27.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный фестиваль "Алые паруса". Тысячи выпускников наблюдали за тем, как на Неве разворачивалась театральная постановка о Ледовом побоище - с помощью световой проекции организаторы воссоздали сцену на Чудском озере. Затем на Васильевском острове повторили старт ракеты Юрия Гагарина. Вспомнили и основателя северной российской столицы Петра Первого. Завершил феерию величественный бриг, украшенный алыми парусами и цветами российского триколора.
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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный фестиваль "Алые паруса". Тысячи выпускников наблюдали за тем, как на Неве разворачивалась театральная постановка о...
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