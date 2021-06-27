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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный фестиваль "Алые паруса". Тысячи выпускников наблюдали за тем, как на Неве разворачивалась театральная постановка о Ледовом побоище - с помощью световой проекции организаторы воссоздали сцену на Чудском озере. Затем на Васильевском острове повторили старт ракеты Юрия Гагарина. Вспомнили и основателя северной российской столицы Петра Первого. Завершил феерию величественный бриг, украшенный алыми парусами и цветами российского триколора.