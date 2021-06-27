Непогода в США: грозы и ливни в Чикаго

Источник материала: БT

Грозы и сильные ливни в Чикаго. Затоплены улицы, повалены деревья, из-за этого затруднено движение транспорта. В городе действуют предупреждения о возможных торнадо.

На юге, в штате Миссури, проливные дожди вынудили провести эвакуацию. В городе Спрингфилд объявлена чрезвычайная ситуация в связи с внезапным наводнением. Сильный дождь затопил главные улицы. Жители пострадавших районов укрываются от непогоды в здании церкви. Синоптики обещают усиление осадков.







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