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Непогода в США: грозы и ливни в Чикаго

27.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Грозы и сильные ливни в Чикаго. Затоплены улицы, повалены деревья, из-за этого  затруднено движение транспорта. В городе действуют предупреждения  о возможных торнадо.

На юге, в штате Миссури, проливные дожди  вынудили провести эвакуацию. В городе Спрингфилд  объявлена чрезвычайная ситуация  в связи с внезапным наводнением. Сильный дождь затопил главные улицы. Жители пострадавших районов  укрываются от непогоды  в здании церкви. Синоптики обещают усиление осадков. 


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Грозы и сильные ливни в Чикаго. Затоплены улицы, повалены деревья, из-за этого  затруднено движение транспорта. В городе действуют предупреждения  о возможных...
 
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