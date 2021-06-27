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Непогода в США: грозы и ливни в Чикаго
27.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Грозы и сильные ливни в Чикаго. Затоплены улицы, повалены деревья, из-за этого затруднено движение транспорта. В городе действуют предупреждения о возможных торнадо.
На юге, в штате Миссури, проливные дожди вынудили провести эвакуацию. В городе Спрингфилд объявлена чрезвычайная ситуация в связи с внезапным наводнением. Сильный дождь затопил главные улицы. Жители пострадавших районов укрываются от непогоды в здании церкви. Синоптики обещают усиление осадков.
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Грозы и сильные ливни в Чикаго. Затоплены улицы, повалены деревья, из-за этого затруднено движение транспорта. В городе действуют предупреждения о возможных...
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