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В Италии вновь извергается Этна
27.06.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Италии вновь извергается Этна. В качестве меры предосторожности местные власти закрыли аэропорт Катании. Извержение сицилийского вулкана спровоцировало пепельный дождь на обширной территории близлежащих городов. Местные жители приступили к уборке. Самый высокий действующий вулкан Европы в последнее время извергается с регулярными интервалами, длящимися несколько часов.
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В Италии вновь извергается Этна. В качестве меры предосторожности местные власти закрыли аэропорт Катании. Извержение сицилийского вулкана спровоцировало...
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