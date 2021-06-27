Монреаль разгромили хоккейные болельщики

Источник материала: БT

Перевернутые машины и разбитые витрины: в Канаде бурно отметили победу своей команды по хоккею. "Монреаль" вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 28 лет. Болельщики настолько увлеклись празднованием, что устроили настоящий погром на улицах.

Объектом нападения стала и полицейская машина с находящимися внутри сотрудниками. Ей не давали проехать по улице, пинали и толкали. Разбушевавшиеся фанаты перевернули несколько припаркованных автомобилей и разгромили ряд магазинов.