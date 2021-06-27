Смертельная вакцинация препаратом AstraZeneca

Источник материала: БT

Все страны стремительно проводят вакцинацию населения. Некоторые из них, несмотря на сомнительную репутацию, продолжают использование препарата AstraZeneca. СМИ пестрят новостями о новых несчастных случаях. Так, после прививки англо-шведским препаратом от кровоизлияния в мозг погиб британский рок-музыкант Zion. О несчастном случае сообщает и Министерство здравоохранения Иордании. 66-летний мужчина скончался через 10 минут после получения второй дозы вакцины AstraZeneca.