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В турецком Мармарисе полыхает лес

27.06.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Масштабный лесной пожар вспыхнул в районе турецкого курорта Мармарис. Пламя стремительно распространяется из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Огонь уже охватил деревья на склонах холма неподалеку от населенного пункта. В тушении возгорания задействованы 10 вертолетов и 40 пожарных машин. По сообщению главного управления лесного хозяйства Турции, при попытке устранить огонь погиб по меньшей мере один пожарный.

 
 
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Масштабный лесной пожар вспыхнул в районе турецкого курорта Мармарис. Пламя стремительно распространяется из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Огонь уже...
 
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