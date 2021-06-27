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В турецком Мармарисе полыхает лес
27.06.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Масштабный лесной пожар вспыхнул в районе турецкого курорта Мармарис. Пламя стремительно распространяется из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Огонь уже охватил деревья на склонах холма неподалеку от населенного пункта. В тушении возгорания задействованы 10 вертолетов и 40 пожарных машин. По сообщению главного управления лесного хозяйства Турции, при попытке устранить огонь погиб по меньшей мере один пожарный.
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Масштабный лесной пожар вспыхнул в районе турецкого курорта Мармарис. Пламя стремительно распространяется из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Огонь уже...
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