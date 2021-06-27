В турецком Мармарисе полыхает лес

Источник материала: БT

Масштабный лесной пожар вспыхнул в районе турецкого курорта Мармарис. Пламя стремительно распространяется из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Огонь уже охватил деревья на склонах холма неподалеку от населенного пункта. В тушении возгорания задействованы 10 вертолетов и 40 пожарных машин. По сообщению главного управления лесного хозяйства Турции, при попытке устранить огонь погиб по меньшей мере один пожарный.