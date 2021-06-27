Годзилла холодной войны проснулся

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Шестерни истории вращаются слишком медленно, чтобы их движение было заметно без специальной политологической оптики: за неделю они преодолевают микрон, за месяц - несколько. Но спустя год вдруг оглянешься, а исторический ландшафт полностью переменился. Что-то именно в этом роде произошло в последнее время с блоком НАТО.

Десятилетиями он существовал без четко определенных смысла и цели. И вдруг то ли за последний год, то ли за последние несколько недель Альянс организационно мобилизовался в эффективную машину войны, которая метит вцепиться в горло вполне определенному врагу. Вернее, врагам. И даже имена их названы: Китай и Россия. Подробности узнаем в следующем репортаже.

Рассказывает Олег Романов.

Еще год тому назад президент Макрон заявил, что у НАТО случилась "смерть мозга": это интервью журналу "Экономист" наделало много шума и Североатлантическому альянсу даже пророчили скорбное будущее - превратиться в богадельню, куда станут ссылать на дожитие политических пенсионеров. Трамп, насколько можно судить, тоже не видел особых перспектив у Альянса: Дональд предлагал европейским партнерам на равных платить за общую безопасность, а те этого категорически не хотели. Смерть мозга, впрочем, не катастрофа для военно-бюрократического механизма: физиологически данная структура подобна динозавру - она прекрасно себе работает за счет рефлексов и мышечного тонуса даже в отсутствие мыслительной деятельности и целеполагания. Приблизительно так Североатлантический альянс последние 30 лет и существовал: не имея стратегических целей, то есть, смысла жизни, но решая сиюминутные политические задачи, например, разгромить Югославию, Афганистан, Ливию. Еще блок постоянно наращивал бюджеты и за счет этого - мускулы, с целью отражения атак международного терроризма. Подобное выглядело странно: содержать колоссальной мощи военный механизм - и лишь для противостояния парочке сумасшедших бомбистов да еще для того, чтобы самим иметь возможность вбомбить Триполи или Белград в каменный век? В общем, до самых недавних пор тем, кто вне НАТО, приходилось исходить из презумпции: Альянс непредсказуем, нацелен на неконтролируемое расширение и гегемонию - причем, смысл и цели такой гегемонии не ясны. Пускай вы хотите быть самыми сильными на планете - но хорошо бы внятно объяснить: зачем? И, главное, против кого?













Владимир Путин, президент России:



НАТО, как я уже не раз заявлял, является реликтом холодной войны. Это нечто, урожденное в эпоху глобального противостояния. Одно время говорили, что эту структуру надо трансформировать. Сейчас об этом забыли. Мы исходим из того, что это военная организация, союзница США.

Однако еще не ушел Трамп, который собирался фактически похоронить Альянс, а в недрах этой структуры уже занялись конструированием стратегии взамен сиюминутных политических тактик, которыми руководствовались прежде. В прошлом году был опубликован доклад "НАТО - 2030: объединение ради новой эры". В таких документах не бывает случайных слов: да, именно новую эру в истории человечества союз планирует открыть в оставшиеся годы текущего десятилетия. До недавних пор доклад можно было считать фантазиями военных бюрократов, которые пытаются сохранить жизнь в структуре с умершим, как считает Макрон, мозгом. Но после саммита двухнедельной давности, где лидеры организации в целом одобрили стратегию, изложенную в докладе, стало очевидно:

Годзилла холодной войны ожил, и мозг у него вполне исправно функционирует - достаточно исправно, чтобы устойчиво канализировать агрессию в направлении Китая и России.

Джо Байден, президент США:

Демократические ценности, лежащие в основе нашего Альянса, подвергаются все большему давлению, как внутреннему, так и внешнему. Россия и Китай пытаются вбить клин в трансатлантическую солидарность. Например, с использованием кибератак. Но Альянс является прочным фундаментом, на котором и впредь будет строиться наша коллективная безопасность и процветание. НАТО едина! Мы вместе встречали угрозы в прошлом, мы вместе решим будущие проблемы. Я не ищу конфликта с Россией, но мы ответим, если Россия продолжит свою разрушительную деятельность.

Собственно, доклад про "новую эру" содержит несколько любопытных моментов. Фактически натовские бюрократы хотели бы создания к 2030-му некоего военного гипергосударства, которое бы объединяло и подчиняло всех своих членов единому центру. Предполагается, что Альянс получит верховенство в принятии решений по вопросам безопасности: то есть, по этой части значительная часть национальных суверенитетов будет упразднена в пользу Брюсселя. Глава блока получает почти императорские полномочия - он будет курировать кадровые и финансовые аспекты обеспечения военной мощи НАТО.















В этом смысле он станет самым могучим политиком планеты: сколько дивизий у папы римского? А у генсека этих дивизий будет больше, чем у любой европейской державы и даже, возможно, у США. Понятно, что тут будет еще много тонких интриг и политиканства, но есть приметы того, что часть военно-политических полномочий Париж и Берлин передать НАТО готовы.

Эммануэль Макрон, президент Франции:



Я думаю, все уже усвоили идею, что европейская оборона и стратегическая автономность Евросоюза - это не альтернативный проект НАТО, но элемент, включенный в систему НАТО

И, наконец, новая стратегия предполагает активную экспансию Альянса - экспансию, пределы которой определят не национальные границы, а, может быть, только земная атмосфера, да и то до поры до времени. В качестве привилегированных партнеров в докладе "НАТО - 2030" рассматриваются Австралия, Южная Корея, Индия. Ага, расскажите динозавру про равноправие! Он знает только подчинение, да и то до момента, когда проснется аппетит: ведь смысл жизни абсолютного хищника - занять все доступное ему пространство, уничтожить любую конкурентную форму жизни. По совести говоря, новая эра, предлагаемая стратегами НАТО, выглядит жутковато - это как раз и есть тот самый дивный новый мир, которому посвящено множество антиутопий. Некоторую надежду дарует тот факт, что процесс создания военного гипергосударства - дело небыстрое и противников у этого, наверное, будет достаточно: и речь даже не о России с Китаем. Действительно ли найдутся охотники завершить полторы тысячи лет великой истории Франции с Германией вручением царских полномочий какому-то брюссельскому чиновнику в костюме мышиного цвета? Хочется надеяться, что нет. Вон, Евросоюз тоже задумывался в качестве супергосударства, а сложился в рыхлую конфедерацию: у европейских лидеров есть много недостатков, но им никогда не изменял инстинкт сохранения родины.

Укротили Гитлера, глядишь, укротят и Годзиллу.







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