Источник материала: БT

Литовцы против навязываемых западных ценностей и считают, что детей нужно защищать от политики и идеологии. Но в отличие от Венгрии официальный Вильнюс своих граждан не поддерживает и называет "людьми с психическими проблемами" и врагами государства. Ведь если пойти против воли Брюсселя, можно не рассчитывать на финансовую помощь или того хуже - быть наказанным.

В Евросоюзе расставляют радужные акценты для вассалов и манипулируют: не откроете двери однополой любви - введем санкции. Так что в современной Европе заработать санкции легко и, наверное, даже почетно - борьба идет за святое - за семью и Родину. О насильственной ЛГБТ-толерантности - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Они обещали, что придет просвещенный Запад, а оказалось - диктатура толерантности.

Второй месяц литовцы собираются на марши в защиту семьи в ее традиционном понимании - как союза мужчины и женщины, за сохранение привычных обращений к членам семьи "мать", "отец", "сын", "дочь", за сохранение многовековых традиций и защиту Конституции. Страна бурлит, и традиционалисты готовы "вынести из парламента продажных, для которых неприличные западные ценности важнее будущего Литвы".

"У людей лопается терпение, когда они видят, как нынешнее правительство попирает традиционные ценности, покушается на уничтожение понятия семьи как союза мужчины и женщины, в котором рождаются дети, либерализирует наркотики, стремится навязать свою агрессивную идеологию нашим детям в школах, планирует узаконить смену пола и проституцию, поддерживает суррогатное материнство и торговлю детьми, намеревается ратифицировать Стамбульскую конвенцию, отменяющую понятие пола в целом, - пишет в "Фейсбуке" литовский телеведущий Криступас Кривицкас. - "Великий марш в защиту семьи" - это заявление литовского народа властям: мы не допустим, мы будем выступать против, мы не будем молчать".

















Михаил Андриенко, блогер (Литва):

Я не верю в мнимые свободы: гендерная политика, легализация наркотиков. Чушь, которую с явными нарушениями Конституции выдают нам за жизненно важную необходимость. Принудительное навязывание подобных свобод ведет лишь к одному - моральному разнузданию человека до уровня скотины. А уж скотину, как известно, взнуздать совсем не трудно.

Власти уже назвали противников уничтожения семьи "врагами Литвы". А "отец литовской независимости" профессор Витаутас Ландсбергис - "людьми с явными психологическими проблемами". Психологические проблемы, судя по последним опросам, у 65 % литовцев. Не находит поддержки политика толерантности и в Латвии. Национальное объединение захотело внести в Конституцию поправки о том, что семья - это союз мужчины и женщины, но правительство оказалось в шоке. "Семья как союз мужчины и женщины, - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, - это возвращение в советские времена".

Семимильными шагами к европейским ценностям идет и Украина, несмотря на "нетерпимость" со стороны населения: ограничить права представителей ЛГБТ мечтает 41 %. А с таким бэкграундом в Европу не берут! Потому Украина расставляет радужные акценты. Тем более докладчики подсчитали: альтернативная любовь творит чудеса даже в экономике - ВВП поднимается практически до плюс 2 %.

Гей-парады на Крещатике, ролики однополой любви и радужный флаг гордо реет в руках Родины-матери!

Илья Кива, депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":

Это является центральной идеологией европейского сообщества, это идеология укрепления ЛГБТ-культур. Агрессивная культура ЛГБТ сегодня фактически доминирует в украинском обществе, искусственно доминирует. Параллельно пытаются протягивать законы, позволяющие однополым парам усыновлять детей, меняется под ЛГБТ-культуру воспитательный процесс в школах и детских садах, где на уровне детей ведется пропаганда однополых взаимоотношений как нормы поведения. Задача Запада - разрушить существующие взаимоотношения между нашими народами, внутри наших народов, чтобы у них появилась возможность более легкого порабощения. Идет борьба против славянских народов.

Радужный блицкрик в Донбасс. Клич о наборе боевых гомосексуалистов в ВСУ. Хотя официальный Киев открещивается от нетрадиционных сапог, называя фейком, инициативу благословила сама администрация Байдена.

"Агентство США по международному развитию (USAID), - пишет автор издания American Conservative Род Дреер, - использует доллары налогоплательщиков для распространения квир-культуры в Донбассе и навязывания пророссийским силам пропагандистского переворота. Кроме того, проект "КиевПрайд" спонсируется посольством США в Киеве. Это самый что ни на есть культурный империализм. Американские вузовские профессора и ученые левых взглядов любят говорить о том, как они собираются "деколонизировать учебную программу" в университетах, но, конечно же, речь идет как раз о навязывании западных культурных норм не желающим этого народам "отсталых" стран".

Голубое лобби обладает большой силой. Отклонение от курса в сторону семейных ценностей имеет последствия.













Виктор Орбан подписал закон, запрещающий пропагандировать радужные ценности среди детей. Теперь Венгрию будут душить санкциями.

От агрессивной пропаганды альтернативной любви закрылись около ста муниципалитетов Польши. Но Брюссель начал применять против Варшавы финансовые рычаги: под пресс попали шесть польских городов из зоны, свободной от ЛГБТ. Не хотите прививаться толерантностью по-хорошему - заставим экономически.

Сергей Михеев, политолог (Россия):



Превращение вообще всего вопроса вокруг гомосексуализма в политический проект - это тенденция, которая на Западе реализуется уже несколько десятков лет. Большинство фактически дискриминируется, его заставляют не просто уважать, не просто признавать, а подчиняться приоритету прав меньшинств как якобы более прогрессивной части общества. В этом вопросе задействована огромная политико-медийная машина. С одной стороны, это вопрос продвижения политических проектов, с другой стороны, это вопрос в том числе и зарабатывания денег.

Кстати, на прошлой неделе в Варшаве прошел гей-парад. В колонне и беглые любители БЧБ.

Такой радужный поворот на "перамогу" по-европейски.







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