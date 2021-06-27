Венгрия приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ - Европа обиделась

Источник материала: БT

Европейские ценности. Сколько раз это словосочетание звучало в залах собраний в Брюсселе. Сколько раз к этому апеллировали западные политики, объясняя свою экспансию в другие страны. Ставшее притчей во языцех понятие вновь засветилось в мировом медиаполе.

И снова в рамках очередного скандала. Венгрия приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Проект запрещает распространение видеоматериалов об однополых отношениях и смене пола в школах, а также трансляцию секс-меньшинств на телевидении.

Закономерно, что в свободной Европе места для такого вольнодумства не нашлось. Премьера Нидерландов запрет рассказывать маленьким детям о возможности сменить пол прямо здесь и сейчас обидел, задел за живое, и он заявил, что Венгрии после такого маневра больше нет места в ЕС. Однако максимум потерь, которые может понести Будапешт, - лишиться права голоса в обсуждении важных вопросов объединения.

Но и это стране не грозит. Венгрия заключила своеобразный пакт с Польшей, которая в случае чего проголосует против подобного решения. Ведь официальная Варшава (якобы борец за демократические права) регулярно пренебрегает европейскими ценностями у себя в стране. Ну а Брюссель кроме крайней озабоченности ничего не выражает. Своя рубашка к телу ближе.







Читайте также: