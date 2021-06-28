При взрыве в Бангладеш погибли семь человек

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее семи человек погибли, еще 50 пострадали в результате взрыва в Дакке, столице Бангладеш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию и пожарных.

"Мы предполагаем, что взорвался кондиционер", - сказал сотрудник пожарной части. Вероятнее всего, взрыв произошел из-за утечки газа.

На место происшествия было направлено подразделение по обезвреживанию боеприпасов. В настоящее время ведется расследование инцидента и причин взрыва.-0-