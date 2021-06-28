Во Франции завершился второй тур региональных выборов

Источник материала: БT

Полным провалом для Макрона и последователей евродемократии во Франции завершилась "репетиция президентских выборов". Так в стране называют региональную электоральную кампанию. Партия действующего президента "Вперед, Республика!" как не управляла ни одним из 13 регионов, так и не будет в ближайшие 6 лет. Больше всего набрали левые силы и партия "Республиканцев" - у них примерно по 30 % голосов. При этом на местных выборах отмечена рекордно низкая явка. Во втором туре правом голоса воспользовалась только треть французов.





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