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Во Франции завершился второй тур региональных выборов

28.06.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Полным провалом для Макрона и последователей евродемократии во Франции завершилась "репетиция президентских выборов". Так в стране называют региональную электоральную кампанию. Партия действующего президента "Вперед, Республика!" как не управляла ни одним из 13 регионов, так и не будет в ближайшие 6 лет. Больше всего набрали левые силы и партия "Республиканцев" - у них примерно по 30 % голосов. При этом на местных выборах отмечена рекордно низкая явка. Во втором туре правом голоса воспользовалась только треть французов.


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Полным провалом для Макрона и последователей евродемократии во Франции завершилась "репетиция президентских выборов". Так в стране называют региональную...
 
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