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Протесты и столкновения состоялись в Палестине

28.06.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Неспокойная обстановка и в Палестине. Сразу в нескольких городах состоялись акции протеста. Причем на одни митинги вышли сторонники действующей власти, на другие - противники. Все завершилось противостоянием и столкновениями.

В подоспевших правоохранителей часть протестующих бросала камни. Полиция, в свою очередь, применила слезоточивый газ.


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Неспокойная обстановка и в Палестине. Сразу в нескольких городах состоялись акции протеста. Причем на одни митинги вышли сторонники действующей власти, на другие -...
 
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