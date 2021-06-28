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Протесты и столкновения состоялись в Палестине
28.06.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Неспокойная обстановка и в Палестине. Сразу в нескольких городах состоялись акции протеста. Причем на одни митинги вышли сторонники действующей власти, на другие - противники. Все завершилось противостоянием и столкновениями.
В подоспевших правоохранителей часть протестующих бросала камни. Полиция, в свою очередь, применила слезоточивый газ.
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Неспокойная обстановка и в Палестине. Сразу в нескольких городах состоялись акции протеста. Причем на одни митинги вышли сторонники действующей власти, на другие -...
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