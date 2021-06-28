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Премьер-министр Швеции подал в отставку

28.06.2021 13:47 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Швеции Стефан Левен сегодня объявил о своей отставке, сообщает Deutsche Welle.

Стефан Левен принял решение не назначать досрочные выборы в свете пандемии COVID-19 и попросил спикера парламента провести с лидерами партий переговоры о формировании нового правительства.

Несколькими днями ранее парламент впервые в истории королевства вынес премьер-министру вотум недоверия. Из 349 депутатов 181 человек проголосовал за отставку Стефана Левена, занимающего пост главы правительства с 2014 года.

Инициатором голосования стала националистическая партия "Шведские демократы". Поводом для вотума недоверия стал законопроект об изменениях в механизме взимания арендной платы.

Выборы в парламент Швеции ожидаются в сентябре 2022 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стефан Левен принял решение не назначать досрочные выборы в свете пандемии COVID-19 и попросил спикера парламента провести с лидерами партий переговоры о...
 
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