Китайский марсоход шлет на землю звуки с Красной планеты

Источник материала: БT

Китай делится новыми кадрами с Марса. Сейчас ровер "Чжу-Жун" исследует равнину Утопия. Он передал на Землю записанные на Красной планете звуки.

Также космическое управление Китая опубликовало видео процесса посадки ровера и анимацию съезда аппарата с платформы. На записях можно услышать и звуки работы аппарата. В атмосфере Марса звук распространяется совсем не так, как на Земле.







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