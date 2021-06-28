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Китайский марсоход шлет на землю звуки с Красной планеты

28.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Китай делится новыми кадрами с Марса. Сейчас ровер "Чжу-Жун" исследует равнину Утопия. Он передал на Землю записанные на Красной планете звуки.

Также космическое управление Китая опубликовало видео процесса посадки ровера и анимацию съезда аппарата с платформы. На записях можно услышать и звуки работы аппарата. В атмосфере Марса звук распространяется совсем не так, как на Земле.


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Китай делится новыми кадрами с Марса. Сейчас ровер "Чжу-Жун" исследует равнину Утопия. Он передал на Землю записанные на Красной планете звуки. Также...
 
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