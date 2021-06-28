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Учения Sea Breeze в Черном море
28.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Черном море стартуют сегодня масштабные учения Sea Breeze - 2021. Они организованы Военно-морскими силами Украины и флотом ВМС США. В маневрах будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тысяч военнослужащих из 17 стран - участниц НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран - самое большое количество в истории этих учений. Планируется отработать различные боевые сценарии, например, столкновения десантных кораблей и водолазные операции.
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В Черном море стартуют сегодня масштабные учения Sea Breeze - 2021. Они организованы Военно-морскими силами Украины и флотом ВМС США. В маневрах будут задействованы 32...
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