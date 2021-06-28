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Аномальный ураган с ливнем обрушился на Москву

28.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Стихия сносит все на своем пути. Шквалистый ветер достигает 22 метров в секунду. Буквально за час улицы столицы поплыли. Затоплены несколько станций метро - вода хлещет в подземные переходы потоками. Кадры разрушений публикуют очевидцы. На одной из строек обрушился кран.

Еще одно ЧП в районе Щелково - молния ударила в трансформаторную подстанцию. Сильный дождь и ветер наводят в столице хаос - вырывают деревья, бьют рекламные щиты и витрины магазинов, у зданий порывами срывает крыши. К данному часу более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Прогноз неутешительный: по словам синоптиков, дождь здесь будет идти весь оставшийся день.


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Стихия сносит все на своем пути. Шквалистый ветер достигает 22 метров в секунду. Буквально за час улицы столицы поплыли. Затоплены несколько станций метро - вода...
 
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