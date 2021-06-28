|
Аномальный ураган с ливнем обрушился на Москву
28.06.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Стихия сносит все на своем пути. Шквалистый ветер достигает 22 метров в секунду. Буквально за час улицы столицы поплыли. Затоплены несколько станций метро - вода хлещет в подземные переходы потоками. Кадры разрушений публикуют очевидцы. На одной из строек обрушился кран.
Еще одно ЧП в районе Щелково - молния ударила в трансформаторную подстанцию. Сильный дождь и ветер наводят в столице хаос - вырывают деревья, бьют рекламные щиты и витрины магазинов, у зданий порывами срывает крыши. К данному часу более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Прогноз неутешительный: по словам синоптиков, дождь здесь будет идти весь оставшийся день.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стихия сносит все на своем пути. Шквалистый ветер достигает 22 метров в секунду. Буквально за час улицы столицы поплыли. Затоплены несколько станций метро - вода...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)