Аномальный ураган с ливнем обрушился на Москву

Источник материала: БT

Стихия сносит все на своем пути. Шквалистый ветер достигает 22 метров в секунду. Буквально за час улицы столицы поплыли. Затоплены несколько станций метро - вода хлещет в подземные переходы потоками. Кадры разрушений публикуют очевидцы. На одной из строек обрушился кран.

Еще одно ЧП в районе Щелково - молния ударила в трансформаторную подстанцию. Сильный дождь и ветер наводят в столице хаос - вырывают деревья, бьют рекламные щиты и витрины магазинов, у зданий порывами срывает крыши. К данному часу более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Прогноз неутешительный: по словам синоптиков, дождь здесь будет идти весь оставшийся день.







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