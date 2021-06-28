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Жители Лондона требуют свободы прессы
28.06.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Видимость демократии раздражает и британцев. По Лондону прокатились акции протеста. Тысячи сторонников "Движения выживших" вышли на митинг с требованием: "Освободите прессу!". Акция направлена на проблему недостаточного освещения вопросов изменения климата на страницах газет.
Манифестанты заявляют, что британские СМИ создают в стране лишь видимость демократии. А политики, кроме громких заявлений, не делают ничего, чтобы бороться с проблемами. Активисты прошли маршем от Вестминстера к штаб-квартире News UK.
А у офиса Daily Mail они сбросили кучу навоза. По информации правоохранителей, по меньшей мере 23 активиста были арестованы.
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Видимость демократии раздражает и британцев. По Лондону прокатились акции протеста. Тысячи сторонников "Движения выживших" вышли на митинг с требованием:...
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