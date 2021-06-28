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На западе Канады установилась аномальная 45-градусная жара
28.06.2021 22:57 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аномально жаркая погода установилась в западных канадских провинциях. Об этом сообщает ТАСС.
Жаркая погода отмечается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий. В течение понедельника столбики термометров будут здесь достигать отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начнет спадать во вторник, а в некоторых местах продержится до конца недели. О пострадавших пока не сообщается.
Власти указанных регионов объявили соответствующие предупреждения. Традиционно в такую погоду в зоне риска находятся лица с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, а также одинокие люди и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера. Медики рекомендуют жителям затронутых жарой регионов Канады как можно меньше времени проводить на улице, больше пить воды, обязательно носить головные уборы.-0-
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Жаркая погода отмечается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны...
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