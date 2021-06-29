В Польше католические священники обвиняются в педофилии

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католические священники в Польше столкнулась с новой волной обвинений в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщил отвечающий за защиту детей и молодежи в структуре польского церковного руководства Адам Зак, с июля 2018 года до конца 2020 года были зарегистрированы 368 случаев в связи с подозрениями в подобных преступлениях.

Половине возможных жертв на момент предполагаемого совершения над ними актов насилия было меньше 15 лет. Некоторые злоупотребления могли продолжаться более 10 лет. Церковь классифицировала обвинения как обоснованные в 39% случаев, в 10% не признала. Половина инцидентов расследуется.

Часть преступлений произошла несколько десятилетий назад, однако немалое их количество было совершено сравнительно недавно. Кроме того, по словам Адама Зака, по всей видимости, есть еще довольно большое число незарегистрированных случаев.

Конференция епископов Польши представила свой первый доклад о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны католического духовенства в 2019 году. В нем были перечислены около 400 случаев в период с 1990 по 2018 год, когда священнослужители использовали детей или подростков в своих интересах.

На минувшей неделе Ватикан наложил санкции на двух польских епископов за сокрытие фактов сексуального насилия над несовершеннолетними.-0-