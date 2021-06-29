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Население юга Японии призвали к скорейшей эвакуации из-за мощных ливней
29.06.2021 09:31 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предупреждение о повышенной опасности из-за мощных ливней объявлено в южной префектуре Окинава. Об этом сообщило японское национальное метеорологическое управление, пишет ТАСС.
Местным жителям рекомендуется как можно скорее эвакуироваться в обозначенные эвакуационные центры. По данным спасательных служб, из многих городов и районов префектуры поступает информация о подтоплениях, вызванных мощными дождями. В некоторых районах Окинавы количество осадков за час превышает 30 мм, но может увеличиться и до 70 мм.
Местное население призывают к максимальной осторожности в связи с угрозой возникновения оползней и разливов рек.-0-
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Местным жителям рекомендуется как можно скорее эвакуироваться в обозначенные эвакуационные центры. По данным спасательных служб, из многих городов и районов...
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