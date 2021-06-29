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Пожар произошел в торговом центре в Пензе
29.06.2021 09:31 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в трехэтажном здании торгового центра "Триумф" в Пензе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Произошел пожар в ТЦ "Триумф". Происходит горение мансардного этажа и кровли, - сказали в пресс-службе. - В 6.48 (по местному времени) объявлена локализация пожара на площади 2 тыс. кв.м".
В МЧС уточнили, что пожарные стараются не допустить распространения огня на рядом стоящий торговый центр. "По предварительной информации, пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
Всего к тушению привлечены 67 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 56 человек и 12 единиц техники.-0-
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"Произошел пожар в ТЦ "Триумф". Происходит горение мансардного этажа и кровли, - сказали в пресс-службе. - В 6.48 (по местному времени) объявлена локализация пожара на...
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