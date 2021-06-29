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В Гане из-за наводнений погибли семь человек

29.06.2021 09:31 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее семи человек погибли из-за сильных наводнений на юге Ганы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Число погибших достигло семи после того, как еще три тела были обнаружены в городе Кумаси. Официальные лица полагают, что число жертв может увеличиться, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

Второй по величине город Ганы Кумаси пострадал из-за наводнений после мощных ливней, которые обрушились на регион в конце прошлой недели.

Как сообщают власти, ущерб, нанесенный постройкам и городскому хозяйству, только предстоит оценить.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Число погибших достигло семи после того, как еще три тела были обнаружены в городе Кумаси. Официальные лица полагают, что число жертв может увеличиться, поскольку...
 
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