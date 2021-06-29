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Индивидуальные предприниматели вышли на Майдан в Киеве
29.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Акция "Save ФОП" называется "Похороны микробизнеса". Митингующие принесли на нее гроб и похоронные венки, требуя от властей упростить систему налогообложения. Однако ни к Раде, ни к офису президента полиция их не пропустила, а похоронные атрибуты забрала. Спустя время в центре Киева начались столкновения.
Начались задержания. В эти минуты колонна смогла прорвать полицейский кордон и движется к офису Зеленского. Движение по Крещатику пока заблокировано.
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Акция "Save ФОП" называется "Похороны микробизнеса". Митингующие принесли на нее гроб и похоронные венки, требуя от властей упростить систему налогообложения....
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