Индивидуальные предприниматели вышли на Майдан в Киеве

Источник материала: БT

Акция "Save ФОП" называется "Похороны микробизнеса". Митингующие принесли на нее гроб и похоронные венки, требуя от властей упростить систему налогообложения. Однако ни к Раде, ни к офису президента полиция их не пропустила, а похоронные атрибуты забрала. Спустя время в центре Киева начались столкновения.

Начались задержания. В эти минуты колонна смогла прорвать полицейский кордон и движется к офису Зеленского. Движение по Крещатику пока заблокировано.







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