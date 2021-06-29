Антиправительственные протесты в Колумбии

Источник материала: БT

В Колумбии социальные протесты вспыхнули с новой силой. На улицы городов в разных частях страны вышли тысячи людей. Полиция начала разгонять демонстрантов. В ход пошли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

Точное количество задержанных не называется. Известно, что протестующие в разных городах начали нападать на автобусы, полицейские участки и памятники. А в городе Медельин митингующие попытались поджечь больницу.











Читайте также:





