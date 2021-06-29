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Антиправительственные протесты в Колумбии

29.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Колумбии социальные протесты вспыхнули с новой силой. На улицы городов в разных частях страны вышли тысячи людей. Полиция начала разгонять демонстрантов. В ход пошли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

Точное количество задержанных не называется. Известно, что протестующие в разных городах начали нападать на автобусы, полицейские участки и памятники. А в городе Медельин митингующие попытались поджечь больницу.


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В Колумбии социальные протесты вспыхнули с новой силой. На улицы городов в разных частях страны вышли тысячи людей. Полиция начала разгонять демонстрантов. В ход...
 
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