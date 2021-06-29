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В Праге неизвестный открыл стрельбу, один человек ранен

29.06.2021 13:39 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге неизвестный мужчина открыл стрельбу, один человек получил ранения, сообщает Чешское телевидение.

По данным полиции, злоумышленник скрылся с места происшествия, ведутся его поиски. Мотивы стрелка неизвестны.

Пострадавшая - 50-летняя женщина, сотрудница службы занятости. По словам медиков, она в тяжелом состоянии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По данным полиции, злоумышленник скрылся с места происшествия, ведутся его поиски. Мотивы стрелка неизвестны.
 
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