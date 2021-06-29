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В Праге неизвестный открыл стрельбу, один человек ранен
29.06.2021 13:39 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге неизвестный мужчина открыл стрельбу, один человек получил ранения, сообщает Чешское телевидение.
По данным полиции, злоумышленник скрылся с места происшествия, ведутся его поиски. Мотивы стрелка неизвестны.
Пострадавшая - 50-летняя женщина, сотрудница службы занятости. По словам медиков, она в тяжелом состоянии.-0-
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По данным полиции, злоумышленник скрылся с места происшествия, ведутся его поиски. Мотивы стрелка неизвестны.
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