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В Испании 14-летние подростки смогут менять пол в паспорте
29.06.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Испанские подростки теперь могут менять данные о поле в паспорте с 14 лет - такой закон приняли в правительстве в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. При этом у тинейджеров, причисляющих себя к противоположному полу, не будут требовать медицинского или психологического заключения, также им не придется принимать гормональные препараты. Фактически у подростка, например мужского пола, в паспорте может числиться, что он женщина.
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Испанские подростки теперь могут менять данные о поле в паспорте с 14 лет - такой закон приняли в правительстве в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. При...
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