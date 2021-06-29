В Испании 14-летние подростки смогут менять пол в паспорте

Источник материала: БT

Испанские подростки теперь могут менять данные о поле в паспорте с 14 лет - такой закон приняли в правительстве в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. При этом у тинейджеров, причисляющих себя к противоположному полу, не будут требовать медицинского или психологического заключения, также им не придется принимать гормональные препараты. Фактически у подростка, например мужского пола, в паспорте может числиться, что он женщина.





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