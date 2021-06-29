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250 мигрантов в Брюсселе устроили голодовку

29.06.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Голодовку устроили 250 мигрантов в Брюсселе, чтобы избежать депортации из страны. Обосновались беженцы в церкви в центре города. Сначала власти не обращали на них внимания, но сейчас история получила широкую огласку. Ее стали освещать СМИ, так как состояние многих голодающих значительно ухудшилось. Благотворительные организации как могут поддерживают их здоровье. Беженцы требуют коллективного предоставления им постоянного вида на жительства и права на работу в стране.


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Голодовку устроили 250 мигрантов в Брюсселе, чтобы избежать депортации из страны. Обосновались беженцы в церкви в центре города. Сначала власти не обращали на них...
 
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