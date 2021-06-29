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Демонстранты в Колумбии свалили статую Колумба
29.06.2021 23:11 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антиправительственные протестующие в Колумбии свергли статую Христофора Колумба в прибрежном городе Барранкилья. Такую информацию сообщает ВВС.
Фигура европейского исследователя, в честь которого названа Колумбия, была стащена с постамента веревками и разгромлена.
Демонстрация ознаменовала два месяца с момента начала общенационального протестного движения, призывающего к социальной реформе.
Активисты из числа коренных народов видят в Колумбе символ колониализма и угнетения.-0-
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Фигура европейского исследователя, в честь которого названа Колумбия, была стащена с постамента веревками и разгромлена.
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