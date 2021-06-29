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Неприятие Зеленского ширится у представителей всего политического спектра

30.06.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Впрочем, и в украинском кризисе есть место стабильности: вечное колесо генотьбы - борьба и позор. Сразу после избрания президента общество впадает в эйфорию и ждет чудес. Так было со всеми политиками, так происходит и с Зеленским. Очень быстро наступает полное разочарование: бедность, беззаконие и всевластие олигархов остаются неизменными при любых властях и даже крепнут.

Неприятие Зеленского ширится у представителей всего политического спектра. Накануне офис президента осаждали националисты. Они недовольны бездействием власти в Донбассе. Требуют также отменить продажу земли - последнего достояния Украины. На грани разорения малый бизнес, а правительство поддерживает олигархов и участвует в их войне за ресурсы. Дорога одна - снова на Майдан с лозунгом "Геть!".


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Впрочем, и в украинском кризисе есть место стабильности: вечное колесо генотьбы - борьба и позор. Сразу после избрания президента общество впадает в эйфорию и ждет...
 
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