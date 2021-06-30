|
У берегов Франции спасли более 40 мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш
30.06.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сорок шесть мигрантов, пытавшихся на маленьких лодках пересечь пролив Ла-Манш и добраться до берегов Англии, были спасены у северного побережья Франции, сообщает
Спасатели провели несколько операций по спасению оказавшихся в затруднительном положении мигрантов. Все они были благополучно доставлены к берегам Франции и переданы полиции и медикам. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели провели несколько операций по спасению оказавшихся в затруднительном положении мигрантов. Все они были благополучно доставлены к берегам Франции и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)