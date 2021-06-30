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В Чехии около 30 тыс. семей остались без света из-за ливней

30.06.2021 08:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливни, сопровождаемые порывами шквального ветра, вызвали вечером 29 июня в западной части Чехии подъем уровня воды в реках, остановки движения поездов на 20 участках железной дороги и прекращение снабжения электричеством около 30 тыс. семей в Пльзеньском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.

Уровень воды в реках и водоемах поднялся в Праге, Центральночешском и Пльзеньском краях. В Праге и Центральночешском крае объявлен первый - низший из трех возможных - уровень угрозы возникновения наводнений. В Пльзеньском крае действует более высокий - второй - уровень угрозы наводнений.

Завалы из выкорчеванных и поломанных шквальным ветром деревьев на железнодорожных путях, а также сбои в электроснабжении привели к остановке поездов в Центральночешском, Пльзеньском, Карловарском и Южночешском краях. Проблемы на железной дороге возникли и в крае Высочина (центральная часть республики), где из-за непогоды остановлено движение автотранспорта между 128-м и 129-м км международной скоростной магистрали, соединяющей Прагу с восточными регионами республики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Уровень воды в реках и водоемах поднялся в Праге, Центральночешском и Пльзеньском краях. В Праге и Центральночешском крае объявлен первый - низший из трех...
 
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