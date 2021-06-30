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Бавария стала жертвой сильного шторма
30.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Непогода привела к транспортному коллапсу в Германии. Бавария стала жертвой сильного шторма. По городам прошлись мощные ливни. А порывы ветра валили деревья и обрывали линии электропередачи. Непогода повредила и железнодорожные пути. Из-за этого транспортное сообщение в нескольких регионах было приостановлено. В частности, перенесены рейсы поездов между Штутгартом и Мюнхеном, Франкфуртом и Пассау, отменено несколько ночных поездов в Амстердам, Брюссель, Инсбрук и Вену.
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Непогода привела к транспортному коллапсу в Германии. Бавария стала жертвой сильного шторма. По городам прошлись мощные ливни. А порывы ветра валили деревья и...
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