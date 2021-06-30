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Третий день учений НАТО в Черном море: не обошлось без эксцессов
30.06.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Третий день учений НАТО в Черном море. Американский эсминец накануне приблизился вплотную к российской границе. Похожий маневр пару дней назад совершил британский военный корабль Defender. В Сети уже успели назвать произошедшее провокацией Пентагона и прощупыванием российских пограничников.
Несколько дней учений не обошлись без эксцессов. Британский военный посмеялся над едой в столовой, которую предоставила Украина участникам учений НАТО. Соответствующий пост о скудном меню с ироничной подписью десантник опубликовал у себя в Instagram.
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Третий день учений НАТО в Черном море. Американский эсминец накануне приблизился вплотную к российской границе. Похожий маневр пару дней назад совершил...
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