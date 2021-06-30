|
В Нидерландах изъяли крупную партию наркотиков
30.06.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Крупную партию наркотиков изъяла полиция Нидерландов. Правоохранители обнаружили почти 3 т кокаина на ферме в 25 км к юго-востоку от Амстердама. Стоимость находки - 195 млн евро. Это крупнейшая партия за всю историю работы полиции Амстердама. В доме и рядом с ним найдены мешки с деньгами на сумму более чем в 11 млн, предметы роскоши, оружие и боеприпасы. Предполагается, что наркотики поступили из Южной Америки. Полиция задержала 54-летнего мужчину, находившегося на ферме.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупную партию наркотиков изъяла полиция Нидерландов. Правоохранители обнаружили почти 3 т кокаина на ферме в 25 км к юго-востоку от Амстердама. Стоимость находки -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)