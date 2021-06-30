В Нидерландах изъяли крупную партию наркотиков

Источник материала: БT

Крупную партию наркотиков изъяла полиция Нидерландов. Правоохранители обнаружили почти 3 т кокаина на ферме в 25 км к юго-востоку от Амстердама. Стоимость находки - 195 млн евро. Это крупнейшая партия за всю историю работы полиции Амстердама. В доме и рядом с ним найдены мешки с деньгами на сумму более чем в 11 млн, предметы роскоши, оружие и боеприпасы. Предполагается, что наркотики поступили из Южной Америки. Полиция задержала 54-летнего мужчину, находившегося на ферме.

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