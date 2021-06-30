Экономический суверенитет России повышается несмотря на санкции - Путин

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суверенитет России повышается несмотря на санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии , сообщает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что экономика России адаптировалась к санкциям, в чем-то они пошли на пользу.

"Мы не просто адаптировались, наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу, - сказал президент России. - Эти так называемые программы замены, импортозамещение, замена импортного оборудования технологий на наше собственное создали хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производств".

Вводимые Западом финансовые ограничения привели к тому, что долг государства и коммерческого сектора РФ сократился, сообщил российский лидер. "Есть и другие позитивные вещи: платежная система "Мир" и вообще все укрепление финансовой системы. То, что нас пугают или вводят ограничения на вторичном рынке на наши облигации и государственные займы, есть в этом и плюсы. Общий долг, совокупный долг, не только государства - он и так у нас низкий был, - но и коммерческого сектора сократился. В целом-то в этом тоже есть определенные плюсы, позитивные стороны", - сказал президент.

Россия не будет отвечать на санкции себе во вред, заявил Владимир Путин. По его словам, Россия находит ассиметричные способы ответа на ограничения. "Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, американцы до сих пор летают в космос на наших двигателях. До сих пор широко используются наши ракетные двигатели для того, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Десяток лет поставляли. Чего же приостанавливать, себе во вред что ли? Или, например, "Боинг" - я не знаю, в каком объеме, но процентов пятьдесят, наверное, точно - строит свои самолеты из нашего титана. И что, зачем нам закрывать титановое производство себе? Если они переходят какие-то границы, мы находим асимметричные способы ответов, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров", - сказал президент РФ.-0-

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