Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в среду на его странице в Twitter сообщении семьи.

"С большой грустью сообщаем новость о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что Рамсфелд умер в окружении семьи в городе Таос (штат Нью-Мексико).

Причина смерти не уточняется.-0-