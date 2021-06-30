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Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд

30.06.2021 23:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в среду на его странице в Twitter сообщении семьи.

"С большой грустью сообщаем новость о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что Рамсфелд умер в окружении семьи в городе Таос (штат Нью-Мексико).

Причина смерти не уточняется.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Рамсфелд умер в окружении семьи в городе Таос (штат Нью-Мексико). Причина смерти не уточняется.
 
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