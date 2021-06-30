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Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
30.06.2021 23:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в среду на его странице в Twitter сообщении семьи.
"С большой грустью сообщаем новость о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что Рамсфелд умер в окружении семьи в городе Таос (штат Нью-Мексико).
Причина смерти не уточняется.-0-
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Рамсфелд умер в окружении семьи в городе Таос (штат Нью-Мексико). Причина смерти не уточняется.
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