К 60-летию со дня рождения принцессы Дианы Уильям и Гарри откроют статую своей матери в Лондоне

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцы Уильям и Гарри сегодня откроют в Лондоне статую своей матери принцессы Дианы в день 60-летия со дня ее рождения. Об этом сообщает BBC.

По решению братьев, статуя принцессы Дианы будет стоять в реконструированном Затонувшем саду Кенсингтонского дворца, который был одним из любимых мест принцессы. Во время реконструкции сада в лондонском Гайд-парке, на выполнение которой ушло около 1000 часов, было высажено более 4000 цветов.

Статуя принцессы Уэльской была изготовлена скульптором Йеном Рэнком-Бродли, который имеет большой опыт создания образов монаршей семьи. С 1998 года созданное им изображение королевы Елизаветы II появилось на всех монетах Великобритании и Британского содружества наций. В этом году, в День вооруженных сил Великобритании, появилась монета ограниченным тиражом в 5 фунтов стерлингов с изображением принца Филиппа авторства Йена Рэнка-Бродли.

По заявлению пресс-службы Кенсингтонского дворца, на торжественном открытии статуи принцессы Уэльской, помимо ее сыновей, будут присутствовать члены близкой семьи Дианы, а также комитет, курировавший создание статуи и перепланировку сада. Это событие станет первым совместным появлением Уильяма и Гарри после похорон герцога Эдинбургского в апреле.

Отмечается, что церемония, сокращенная из-за ограничений COVID-19, станет небольшим событием и очень личным моментом для семьи.-0-