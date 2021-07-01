Путин подписал закон о запрете на демонстрацию изображений нацистов

Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий публично демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны, а также распространять нацистскую атрибутику. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ 1 июля, сообщают "Известия".

Документом вносятся изменения в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и в закон "О противодействии экстремизму".

В стране запрещается использовать, в том числе публично демонстрировать, материалы выступлений и изображения руководителей групп, организаций или движений, которые признаны преступными приговором Международного (Нюрнбергского) военного трибунала. Также к запрещенным относятся материалы или изображения глав других организаций, которые сотрудничали с вышеуказанными осужденными группами. Исключением является использование данных материалов и изображений, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

Также сегодня Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. В частности, законом запрещается "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии" в публичных выступлениях, в СМИ и интернете.-0-