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ЕС запустил единые коронавирусные сертификаты
01.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Европейском союзе начали действовать электронные сертификаты COVID-19. На сегодня разработаны три вида: о выздоровлении, отрицательном тесте и вакцинации. Единый документ позволит свободно передвигаться по ЕС без соблюдения карантина, тестирования и задержек на границе. Срок действия личного QR-кода - 12 месяцев.
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В Европейском союзе начали действовать электронные сертификаты COVID-19. На сегодня разработаны три вида: о выздоровлении, отрицательном тесте и вакцинации. Единый...
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