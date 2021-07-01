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Президент России подписал закон, запрещающий публично демонстрировать изображения нацистов
01.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий публично демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны, а также распространять нацистскую атрибутику. В стране запрещается использование и публичная демонстрация материалов выступлений и изображения руководителей групп, организаций и движений, которые признаны преступными приговором Международного (Нюрнбергского) военного трибунала. Новый закон направлен на недопущение героизации военных преступников на территории России.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий публично демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны, а также...
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