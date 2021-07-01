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Страусы - необычные участники дорожного движения на улицах Самарканда
01.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗабавные кадры из Узбекистана. На улицах Самарканда появились необычные участники дорожного движения. Стая страусов резво перебегала дорогу, ловко маневрируя между машинами. Один из водителей специально остановился и попытался поймать страуса. Откуда птицы выбежали - пока неизвестно.
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Забавные кадры из Узбекистана. На улицах Самарканда появились необычные участники дорожного движения. Стая страусов резво перебегала дорогу, ловко маневрируя...
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