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В Тбилиси проходит акция против ЛГБТ-сообщества
01.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Европейские ценности стали причиной противостояний в Грузии. В Тбилиси проходит акция против ЛГБТ-сообщества. Сегодня в стране начинается неделя мероприятий защитников прав секс-меньшинств. Первое из них - специальный кинопоказ. Протестующие пытались прорваться через кордон полиции, а после стали кидать камни в здание.
Сообщается о пострадавших, среди них есть и журналисты. Некоторые эксперты предрекают в ближайшие дни накал в обществе. Неделя солидарности закончится в центре столицы "Маршем достоинства".
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Европейские ценности стали причиной противостояний в Грузии. В Тбилиси проходит акция против ЛГБТ-сообщества. Сегодня в стране начинается неделя мероприятий...
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