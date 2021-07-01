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Европейские ценности стали причиной противостояний в Грузии. В Тбилиси проходит акция против ЛГБТ-сообщества. Сегодня в стране начинается неделя мероприятий защитников прав секс-меньшинств. Первое из них - специальный кинопоказ. Протестующие пытались прорваться через кордон полиции, а после стали кидать камни в здание.



Сообщается о пострадавших, среди них есть и журналисты. Некоторые эксперты предрекают в ближайшие дни накал в обществе. Неделя солидарности закончится в центре столицы "Маршем достоинства".











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