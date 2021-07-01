ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Тбилиси проходит акция против ЛГБТ-сообщества

01.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Европейские ценности стали причиной противостояний в Грузии. В Тбилиси проходит акция против ЛГБТ-сообщества.  Сегодня в стране начинается неделя мероприятий защитников прав секс-меньшинств. Первое из них - специальный кинопоказ. Протестующие пытались прорваться через кордон полиции, а после стали кидать камни в здание. 

Сообщается о пострадавших, среди них есть и журналисты. Некоторые эксперты предрекают в ближайшие дни накал в обществе. Неделя солидарности закончится в центре столицы "Маршем достоинства".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейские ценности стали причиной противостояний в Грузии. В Тбилиси проходит акция против ЛГБТ-сообщества.  Сегодня в стране начинается неделя мероприятий...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины - русские в их число не вошли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by