|
В Лондоне неизвестный с ножом напал на мужчину возле метро
02.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Лондона неизвестный совершил нападение с ножом на мужчину рядом со станцией метро Oxford Circus, сообщает
В результате инцидента пострадавший, получивший ножевые ранения в голову, был госпитализирован. По данным правоохранительных органов, он находится в критическом состоянии.
В полиции уточнили, что нападавший был арестован после задержания представителями общественности.Кроме того, после инцидента была произведена эвакуация всех пассажиров со станции Oxford Circus и перекрыты все подъезды к ней.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате инцидента пострадавший, получивший ножевые ранения в голову, был госпитализирован. По данным правоохранительных органов, он находится в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)