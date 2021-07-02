В Вашингтоне обрушилось здание

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек получили ранения в результате обрушения в четверг строящегося здания в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу Вашингтона.

Несколько человек ранены. Один человек заблокирован. Все пострадавшие являются рабочими. Спасатели занимаются поисками находящегося под завалами.

Также были эвакуированы жильцы двух соседних домов.-0-