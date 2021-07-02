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В Вашингтоне обрушилось здание
02.07.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек получили ранения в результате обрушения в четверг строящегося здания в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу Вашингтона.
Несколько человек ранены. Один человек заблокирован. Все пострадавшие являются рабочими. Спасатели занимаются поисками находящегося под завалами.
Также были эвакуированы жильцы двух соседних домов.-0-
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Несколько человек ранены. Один человек заблокирован. Все пострадавшие являются рабочими. Спасатели занимаются поисками находящегося под завалами. Также были...
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