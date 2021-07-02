Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар сжег 90% деревни, в которой зафиксирована самая высокая температура в Канаде. Такую информацию сообщает ВВС.

Пожар причинил значительный ущерб Литтону в Британской Колумбии и окружающей инфраструктуре. Мэр Литтона ранее приказал людям эвакуироваться, заявив, что огонь распространился по деревне всего за 15 мин.

На этой неделе в деревне была зафиксирована самая высокая температура в стране - 49,6 ° C (121,3 ° F).

Аномально высокие температуры были зарегистрированы на территориях Северной Америки. В Британской Колумбии на западе Канады за пять дней зарегистрировано 486 смертей по сравнению со средним показателем 165 смертей в обычное время.-0-